На здании школы в Сасове открыли мемориальную доску погибшему на СВО выпускнику

На здании школы № 3 в городе Сасово Рязанской области открыли мемориальную доску, посвящённую кавалеру ордена Мужества Игорю Фролову. Выпускник учебного заведения погиб в возрасте 32 лет во время специальной военной операции, сообщила городская администрация.

На открытии мемориала присутствовали родные героя, его преподаватели и одноклассники, учащиеся школы № 3, глава администрации Евгения Рубцова, заместитель председателя гордумы Юрий Давыдов, военный комиссар Анатолий Котельников. Также присутствовала мама ещё одного выпускника школы, тоже ранее погибшего в зоне СВО — Александра Ермолова. Мамам Героев передали ордена Мужества, которыми их сыновья награждены посмертно.

Игорь Фролов родился 2 декабря 1990 года в Германии в семье военнослужащего. Через год семья Фроловых переехала на постоянное место жительства в Сасово. С 1998 по 2008 год Игорь учился в школе № 3. Из предметов он больше всего любил физику и математику и именно поэтому готовился поступать в радиотехнический университет. Однако по совету своей мамы Игорь попробовал сдать вступительные экзамены в артиллерийский инженерный институт. 1 сентября 2008 года он принял присягу и стал курсантом. В 2013 году уехал служить в Хабаровский край. С июня 2015 года нёс службу в 101 отдельной бригаде восточного военного округа в Приморском крае в должности командира взвода трубопроводного батальона. 31 июля 2018 года награждён знаком «За службу на Дальнем востоке» и памятной медалью «100 лет Дальневосточному военному округу». В апреле 2020 года назначен командиром танкового взвода воинской части 35 390 в Южно-Сахалинске. Осенью 2021 года — командиром танковой группы воинской части 71 436 в посёлке Горячие Ключи Курильского района Сахалинской области. 25 января 2023 года прибыл с группой солдат в ДНР. А 6 февраля пришла трагическая весть. Вооружённые силы РФ понесли большие потери. На угледарском направлении в селе Владимировка колонна российской техники, в составе которой был старший лейтенант вместе с боевыми товарищами, попала под удар артиллерии противника. Игорь Фролов получил ранение, несовместимое с жизнью.