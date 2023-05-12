Пятница, 12 мая, 2023
На главнуюНовости Рязани

На здании школы в Сасове открыли мемориальную доску погибшему на СВО выпускнику

7info

На здании школы № 3 в городе Сасово Рязанской области открыли мемориальную доску, посвящённую кавалеру ордена Мужества Игорю Фролову. Выпускник учебного заведения погиб в возрасте 32 лет во время специальной военной операции, сообщила городская администрация.

На открытии мемориала присутствовали родные героя, его преподаватели и одноклассники, учащиеся школы № 3, глава администрации Евгения Рубцова, заместитель председателя гордумы Юрий Давыдов, военный комиссар Анатолий Котельников. Также присутствовала мама ещё одного выпускника школы, тоже ранее погибшего в зоне СВО — Александра Ермолова. Мамам Героев передали ордена Мужества, которыми их сыновья награждены посмертно.

Игорь Фролов родился 2 декабря 1990 года в Германии в семье военнослужащего. Через год семья Фроловых переехала на постоянное место жительства в Сасово. С 1998 по 2008 год Игорь учился в школе № 3. Из предметов он больше всего любил физику и математику и именно поэтому готовился поступать в радиотехнический университет. Однако по совету своей мамы Игорь попробовал сдать вступительные экзамены в артиллерийский инженерный институт. 1 сентября 2008 года он принял присягу и стал курсантом. В 2013 году уехал служить в Хабаровский край. С июня 2015 года нёс службу в 101 отдельной бригаде восточного военного округа в Приморском крае в должности командира взвода трубопроводного батальона. 31 июля 2018 года награждён знаком «За службу на Дальнем востоке» и памятной медалью «100 лет Дальневосточному военному округу». В апреле 2020 года назначен командиром танкового взвода воинской части 35 390 в Южно-Сахалинске. Осенью 2021 года — командиром танковой группы воинской части 71 436 в посёлке Горячие Ключи Курильского района Сахалинской области. 25 января 2023 года прибыл с группой солдат в ДНР. А 6 февраля пришла трагическая весть. Вооружённые силы РФ понесли большие потери. На угледарском направлении в селе Владимировка колонна российской техники, в составе которой был старший лейтенант вместе с боевыми товарищами, попала под удар артиллерии противника. Игорь Фролов получил ранение, несовместимое с жизнью.

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Миронов призвал отменить «крепостное право» пациентов на выбор лечебного учреждения

По словам парламентария, власти Москвы и других регионов с относительно развитой системой здравоохранения начинают ограничивать право жителей других регионов на медицинскую помощь

Заблокирован сайт рязанской «Новой газеты»

В универсальном сервисе Роскомнадзора есть информация об ограничении доступа к сайту. Причина не указывается.

В Рязани загорелся производственный цех на улице Новой

В 15.28 возгорание локализовано на площади 80 квадратных метров, в 15.31 ликвидировано открытое горение.

В Рязани продолжается ямочный ремонт дорог

С 5 по 12 мая работы по ликвидации выбоин в асфальтобетонном покрытии автомобильных дорог на территории города проводились на 11 участках

МУП РГРЭС приглашает на работу персонального водителя 2 категории

Трудоустройство производится в соответствии с действующим трудовым законодательством.

Рязанцев приглашают присоединиться к проекту «Я-Наставник»

Если вы хотите подарить тепло своей души ребенку из детского дома, самое время присоединиться к проекту «Я-Наставник»!

МУП РГРЭС приглашает на работу машиниста автомобильного крана

Соискателям предлагают зарплату от 30 тысяч рублей.

«М5 Молл» приглашает юных рязанцев исследовать подводный мир

13 мая сказочные героини Русалочка и Ариэль станут для маленьких гостей ТРЦ проводниками в сказку.

Темпы строительства детского сада в Кальном нужно наращивать — Сорокина

Мэр Рязани Елена Сорокина посетила площадку, где ведётся строительство трёхэтажного детского сада на 224 места в Кальном.

На улице Есенина столкнулись большегруз и легковушка

Всё произошло на перекрёстке с улицей Грибоедова.

В Михайловском районе 33-летняя женщина пострадала в ДТП

Водитель получила травмы. Её госпитализировали.

В Рязань прибыла партия новых автобусов ЛиАЗ

Новые автобусы уже приняли в парке МУП «УРТ»
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации