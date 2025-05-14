На заседании Рязанской областной Думы рассмотрели отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты региона за 2024 год

На заседании регионального парламента в среду, 14 мая, депутаты обсудили доклад председателя Контрольно-счетной палаты Рязанской области Юрия Карпова о деятельности учреждения в минувшем году.

Обращаясь к парламентариям, глава госучреждения отметил, что Контрольно-счетной палатой региона (КСП) в 2024 году исполнены все задачи и поручения губернатора, областной Думы и Счетной палаты Российской Федерации, проведены все запланированные мероприятия. Особое внимание было уделено законности и эффективности расходования бюджетных средств в ходе реализации инфраструктурных и национальных проектов.

– Приоритетным направлением деятельности Контрольно-счетной палаты в 2024 году было осуществление своих полномочий в рамках аудита в сфере закупок. В отчетном периоде анализу и оценке были подвергнуты контракты на общую сумму почти 70 млн рублей. Выявлено 7 нарушений, из которых 6 классифицируются в стоимостном выражении и оцениваются в размере 8,2 млн рублей, – сообщил Юрий Карпов. – Проверка законности расходов на закупки показала, что заказчики в основном соблюдали нормы законодательства, а выявленные финансовые нарушения допускались при оплате подрядчикам завышения стоимости материальных ресурсов, не направлении подрядчику требования об уплате штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств, нарушении требований ведения бухгалтерского учета.

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Юрий Карпов добавил, что в минувшем году общий объем средств, подлежащий проверке, анализу и оценке составил 9,8 млрд рублей. За 2024 год выявлено 456 фактов финансовых нарушений, из которых 127 оцениваются в стоимостном выражении на сумму 1,3 млрд рублей.

В ходе доклада глава палаты напомнил, что сотрудники КСП также проводят экспертизу региональных законопроектов. В минувшем году специалистами подготовлено 30 таких заключений.

– Благодаря нашей совместной работе с правоохранительными органами и поддержке депутатами наших рекомендаций, рассмотрению отчетов, заключений и докладов, которые готовит палата на заседаниях профильных комитетов, достигается стабильный превентивный результат. Ведь целью деятельности Контрольно-счетной палаты является не только выявление нарушений, но и минимизация рисков их совершения впредь. Уверен, что наша работа и в будущем будет приносить пользу региону, – подытожил Юрий Карпов.

Заслушав главу учреждения государственного аудита, депутаты задали докладчику вопросы. Парламентарий Татьяна Баринова поинтересовалась, сколько в минувшем году составлено представлений и как исполняются решения региональной Контрольно-счетной палаты. Юрий Карпов проинформировал, что всего за 2024 год выписано 18 представлений, из которых 16 исполнено и снято с контроля, одно – выполнено частично, еще по одному – срок исполнения не наступил. Привлечены к дисциплинарной ответственности 27 должностных лиц, объявлено 27 замечаний.

– В рамках своих полномочий Контрольно-счетная палата составила 11 протоколов об административных правонарушениях. Мировыми судьями принято в производство 11 дел. Восемь должностных лиц признаны виновными, им назначено наказание в виде штрафа на общую сумму 90 тысяч рублей, трем – вынесено предупреждение. Также по результатам мероприятий материалы о 70 фактах нарушений законодательства направлены в правоохранительные органы, – сообщил Юрий Карпов.

Депутат Владимир Рожков поднял тему нарушений законодательства на муниципальном уровне. В частности, сотрудники сельских администраций допускают ошибки при ведении бухгалтерского учета и подготовке различной документации. Парламентарий спросил главу КСП о причинах таких нарушений и мерах, которые принимаются для улучшения ситуации.

– Как правило, основной причиной нарушений в муниципалитетах является отсутствие квалифицированных кадров на уровне сельских поселений, – пояснил Юрий Карпов. – Считаю, что проводимое сейчас объединение в муниципальные округа значительно повысит эффективность управления территориями, решит проблему с кадрами, позволит более эффективно и грамотно распоряжаться средствами.

О планах работы учреждения на текущий год спросил парламентарий Александр Стариков. Юрий Карпов подчеркнул, что аудиторы палаты продолжат проводить контрольные мероприятия: запланированы проверки использования средств на реализацию программ в сфере образования, культуры, жилищно-коммунального и лесного хозяйства, поддержки агропромышленного комплекса и физической культуры. Кроме того, специалисты КСП дадут экспертное заключение на проект закона об областном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Отдельное внимание, как и в предыдущие годы, будет уделено анализу реализации в регионе национальных проектов.

По итогам обсуждения отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты региона за 2024 год парламентарии приняли к сведению.