На Западе вспомнили пророчество о самом страшном годе

Польский предсказатель Кшиштоф Яцковский назвал 2026 год наиболее опасном для мирового спокойствия. Именно в наступающем году, по его мнению, обостряются риски масштабных восстаний, терактов и кризис с беженцами. Об этом пророчестве напомнило польское радио «Эска».

— Польский оракул своим духовным зрением увидел страшное: потоки беженцев и народные волнения, связанные с наплывом мигрантов. Он называет 2026 год самым опасным, — говорится в сообщении.

Яцковский полагает, что этот период станет тяжёлым как для польши, так и для других государств. Согласно его видению, политики покинут республику, опасаясь гражданской войны. Случится государственная измена — группа власть имущих обманет рядовых граждан. Также провидец не исключил, что страна может расколоться, и от неё будет отторгнута часть территорий.