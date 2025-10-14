Вторник, 14 октября, 2025
4 C
Рязань
Интересное

На Западе вспомнили пророчество о самом страшном годе

Валерия Мединская
Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky

Польский предсказатель Кшиштоф Яцковский назвал 2026 год наиболее опасном для мирового спокойствия. Именно в наступающем году, по его мнению, обостряются риски масштабных восстаний, терактов и кризис с беженцами. Об этом пророчестве напомнило польское радио «Эска».

— Польский оракул своим духовным зрением увидел страшное: потоки беженцев и народные волнения, связанные с наплывом мигрантов. Он называет 2026 год самым опасным, — говорится в сообщении.

Яцковский полагает, что этот период станет тяжёлым как для польши, так и для других государств. Согласно его видению, политики покинут республику, опасаясь гражданской войны. Случится государственная измена — группа власть имущих обманет рядовых граждан. Также провидец не исключил, что страна может расколоться, и от неё будет отторгнута часть территорий.

Самые читаемые материалы

Интересное

Одним ударом снесут всю страну: обнародовано самое страшное пророчество Владимира Жириновского

В нём политик-пророк говорил о том, как будет развязана Третья мировая война.
Интересное

Жириновский про 2026 год и далее: предсказание, которое переворачивает представление о будущем

В Сети появилось предсказание политика о завершении СВО, развале США и катастрофе Европы.
Общество

Рязанка Виктория Захарова успешно выступила на шоу «Голос. Дети»

К Виктории повернулись все наставники команд — Аида Гарифуллина, Дима Билан и дуэт в составе Владимира Преснякова и Натальи Подольской.
Новости России

Черноморский флот объяснил «всплытие» подлодки «Новороссийск» у берегов Франции

В сообщении ЧФ поясняется, что проход через Ла-Манш в надводном положении является обязательным требованием международных правил.
Новости Касимова

В Касимове вырастили рекордный по весу картофель в Рязанской области

Глава администрации округа Иван Бахилов сообщил, что картофель весом 1690 граммов стал самым крупным за всю историю региона.

Последние новости

Обширный североатлантический циклон будет управлять погодой в Рязанской области

По всей видимости, наступила глубокая осень, и на тепло уже не стоит рассчитывать.

Виталий Артёмов поздравил почётного жителя Рязани Анастасию Степовую с 97-летием

Анастасия Михайловна — ветеран Великой Отечественной войны.

Священники объяснили, можно ли оставлять еду на могилах покойников

Многие приносят к местам захоронения сладости, конфеты и другую еду.

Одним ударом снесут всю страну: обнародовано самое страшное пророчество Владимира Жириновского

В нём политик-пророк говорил о том, как будет развязана Третья мировая война.

Ночью рязанцев предупреждали о беспилотной опасности

Угрозу атаки БПЛА отменили только после 5 утра.

Названы имена, обладатели которых находятся под особой защитой высших сил

За плечами этих людей стоят мощные ангелы-хранители.

Сожитель убил беременную героиню через несколько дней после съемок шоу «Мужское/женское»

Людмила была убита спустя несколько суток после съемок шоу. А печально известный выпуск программы, где Людмила заступалась за своего мучителя, показали в эфире лишь через два месяца после ее смерти.

Первая в Рязанской области антистресс-комната открылась в ОДКБ

Новый кабинет был открыт в отделении паллиативной помощи. Интерьер комнаты выполнен в космическом стиле.

Суд вынес приговор рязанцу, который получил более 47 млн рублей, используя «фирмы-однодневки»

Железнодорожный районный суд Рязани вынес приговор местному жителю, признав его виновным в незаконной банковской деятельности.

В 2025 году в Рязанской области заменят 5 электропоездов, срок службы которых достиг 38 лет

Рязанцы сообщили, что недовольны состоянием электропоездов, которые работают на направлении Рязань-1 – Сасово.

Юные исполнители прошли слепые прослушивания шоу «Голос дети» на Первом канале

В пятницу, 10 октября, на Первом канале состоялся очередной эфир популярного вокального конкурса «Голос дети». Как мы уже рассказывали, этап слепых прослушиваний успешно преодолели две участницы из Рязани — Алина Арчакова и Виктория Захарова.

Светофор в центре Рязани отключили до 15 октября из-за ремонтных работ на теплосети

Администрация Рязани пояснила, что светофор отключили из-за ремонтных работ на теплосети.

Четыре превышения ПДК сероводорода и одно оксида азота выявили за неделю в Рязани

С 6 по 12 октября в Рязани проводился мониторинг атмосферного воздуха.

Командир полка «Ахиллес» признал серьезную проблему с пьющими военными в ВСУ

Об этой болезненной теме 13 октября открыто высказался Юрий Федоренко, возглавляющий полк беспилотных систем «Ахиллес».

Хазанов распродал квартиры и дома в столице на 706 миллионов рублей — SHOT

С раннего утра интернет пестрит новостями о Геннадии Хазанове. Появились сведения, что знаменитый артист распрощался почти со всей своей недвижимостью на территории России.