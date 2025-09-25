Слова президента США Дональда Трампа, сказанные после встречи с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке, стали «ужасным сигналом» для Киева. Об этом пишет издание The Spectator.

Автор публикации The Spectator считает, что заявление хозяина Белого дома — это не декларация поддержки Украины, а, наоборот, его отказ от дальнейшего участия в мирном процессе.

Трамп выразил мнение, что Украина при поддержке Европейского союза и финансовой помощи НАТО «в состоянии завоевать все земли, которые были утрачены».

По мнению обозревателя, самое болезненное в словах Трампа — это «четкое послание о том, что теперь он считает украинский конфликт ответственностью Европы».

Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков в ответ на заявление Трампа сообщил, что президент США сделал новые заявления по Украине «под влиянием видения главы киевского режима».

Напомним, встреча Трампа и Зеленского состоялась в Нью-Йорке, куда глава киевского режима прибыл для участия в работе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.