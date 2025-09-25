Четверг, 25 сентября, 2025
На Западе раскрыли «ужасный сигнал» Зеленскому после встречи с Трампом

Алексей Самохин
Слова президента США Дональда Трампа, сказанные после встречи с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке, стали «ужасным сигналом» для Киева. Об этом пишет издание The Spectator.

Автор публикации The Spectator считает, что заявление хозяина Белого дома — это не декларация поддержки Украины, а, наоборот, его отказ от дальнейшего участия в мирном процессе.

Трамп выразил мнение, что Украина при поддержке Европейского союза и финансовой помощи НАТО «в состоянии завоевать все земли, которые были утрачены».

По мнению обозревателя, самое болезненное в словах Трампа — это «четкое послание о том, что теперь он считает украинский конфликт ответственностью Европы».

Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков в ответ на заявление Трампа сообщил, что президент США сделал новые заявления по Украине «под влиянием видения главы киевского режима».

Напомним, встреча Трампа и Зеленского состоялась в Нью-Йорке, куда глава киевского режима прибыл для участия в работе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Последние новости

Общество

С начала года 1857 рязанцев вышли на пенсию досрочно

Право на назначение пенсии досрочно предоставляется гражданам, чья профессиональная деятельность связана с особыми условиями труда или социально значимыми периодами.
Общество

От звонков до каналов: платформа MAX бьет рекорды популярности

Особенно впечатляющий рост зафиксирован по числу звонков: ежедневно на платформе совершается около 15 миллионов звонков, что более чем в сто раз превышает показатель прошлого месяца.
Происшествия

«Рено Логан» врезался в грузовик в Рязанской области, пассажирка госпитализирована 

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Транспорт и дороги

Три троллейбусных маршрута в Рязани изменили схему движения

Изменения будут действовать до окончания ремонтных работ.
Религия

Священник РПЦ рассказал, можно ли кремировать православных христиан

Священник подчеркнул, что независимо от выбранного способа погребения, тело православного христианина (если он не ушел из жизни добровольно) обязательно должно быть отпето в церкви.
Происшествия

Серьёзная авария произошла на трассе М-5 недалеко от Рязани 

Судя по фотографиям, столкнулись грузовой и легковой автомобили. 
Культура и события

В Рязани выступит легендарный ВИА «Синяя птица»

В этом году коллектив представляет новую программу, посвященную творческому вкладу в песенное наследие ВИА «Синяя птица» создателей и основателей ансамбля Роберта и Михаила Болотных.
Новости России

«Искандеры» устроили огненный ад на полигоне ВСУ

В среду, 24 сентября, российские войска нанесли комбинированный удар по полигону ВСУ в районе н. п. Гончаровский Черниговской области.