На западе нашли виновного в срыве мирных планов Трампа

Алексей Самохин
Авторство: Daniel Torok. Official 2025 Inauguration Invite. Also posted at https://x.com/dto_rok/status/1879743327781945429, Общественное достояние, Ссылка

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, на которую многие возлагали большие надежды, пока не принесла ощутимых результатов по урегулированию конфликта на Украине. Западные СМИ ищут виноватых, а британский таблоид The Times утверждает, что причина кроется в самом Трампе. По данным издания, у американского президента просто кончились идеи, как помирить Москву и Киев, пишет «Царьград».

Журналисты The Times пишут, что двухнедельный срок, который Трамп отвёл на организацию переговоров между Путиным и Зеленским, истёк, а встреча так и не состоялась. Эта неудача, по их мнению, и привела к тому, что республиканец утратил веру в скорое разрешение конфликта.

В своей статье британские корреспонденты приводят интересную аналогию, которую Трамп озвучил российскому президенту, чтобы объяснить суть войны. По словам политика, этот конфликт похож на ссору «двух детей на площадке». Они будут продолжать драться, пока не устанут и не остановятся сами. «Я провёл эту аналогию с Путиным. Я сказал: «Президент, возможно, вам придётся продолжать бороться и страдать, потому что обе стороны страдают, прежде чем вы их разлучите, прежде чем их можно будет разлучить», — цитирует Трампа The Times.

Британские журналисты считают, что Путин воспринял эти слова как негласное разрешение на продолжение атак. При этом сам американский лидер якобы склонен обвинять в саботаже мирного процесса европейских союзников, которые, по его мнению, подталкивают Киев к тому, чтобы дождаться более выгодных условий для переговоров.

Любопытно, что ещё в августе Трамп публично признал, что недооценил всю сложность российско-украинского конфликта. Он отметил, что из всех войн, в которых ему приходилось выступать посредником, «осталась только одна эта». «Я думал, что эта [война] будет одной из тех, которые полегче. Эта [война] в действительности одна из самых сложных», — приводит его слова издание.

Несмотря на пессимистичный тон заявлений, надежда на продолжение диалога ещё есть. Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил «Первому каналу», что Москва и Вашингтон запланировали новый раунд консультаций по украинскому вопросу. «Сейчас запланирован очередной раунд межмидовских консультаций. Там масса вопросов, которые остаются нерешёнными», — рассказал Ушаков.

Получается, что, несмотря на все трудности и разочарования, дипломатические контакты между странами не прекращаются. Возможно, новая встреча и станет тем самым шагом, который поможет выйти из тупика.

