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Пятница, 25 февраля, 2022

На западе Москвы 15-летняя девочка попала в ДТП, управляя питбайком

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На западе Москвы 15-летняя девочка попала в ДТП, управляя питбайком

7info

На западе Москвы 15-летняя девочка попала в ДТП, управляя питбайком, сообщила столичная Госавтоинспекция. 

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Дорожная авария произошла во дворовом проезде на Мичуринском проспекте у дома 56.

Девочка столкнулась с легковым автомобилем, двигающимся в попутном направлении. Прибывшие медики предварительно диагностировали у ребёнка перелом правой ноги

В момент аварии подросток находился в защитной экипировке

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В настоящее время в обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД, на место происшествия вызваны родители пострадавшей.

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