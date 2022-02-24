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Четверг, 24 февраля, 2022

На западе Москвы 10-летний мальчик погиб от ожогов в горячей ванне

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На западе Москвы 10-летний мальчик погиб от ожогов в горячей ванне

Александр Ильин

На западе  Москвы 10-летний ребёнок погиб, получив ожоги 45% тела в горячей ванне, сообщает МК.

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Мальчик страдал тяжёлым заболеванием, которое мешало ему оценивать температуру окружающей среды. Ребёнок имел пороки развития с рождения. Он не чувствовал нижних конечностей, передвигался на инвалидной коляске.

Инцидент случился в начале февраля. Мать мальчика оставила его одного в ванной, сама отправилась заправлять ему постель. 

По одной из версий, школьник решил включить кран, чтобы добавить воды, но не почувствовал, что она слишком горячая. 

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В итоге мальчика с ожогами 2-3 степени живота, ног и ягодиц на площади 45% поверхности тела госпитализировали в больницу. Врачи боролись за его жизнь, но ребёнок скончался

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