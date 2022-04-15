На замену светильников в Рязани выделят 150 миллионов рублей

14 апреля депутаты Рязанской гордумы на заседании комитета по бюджету и экономика рассмотрели изменения в бюджет на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Затем этот вопрос был поднят на заседании.
Так, расходы муниципального бюджета увеличиваются на 203,3 тыс. рублей. Определено, на что направят эти средства:
- 150 млн руб. – на замену светильников наружного освещения;
- 50 млн руб. – на увеличение резервного фонда мэрии;
- 3,3 млн руб. – на охрану помещений централизованной библиотечной системы Рязани.
Также на заседании Думы внесено изменение в Правила использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд на территории города, – уточнили в пресс-службе Гордумы.