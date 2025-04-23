На замену шелкопряду: в рязанских лесах наблюдают за опасным вредителем совкой сосновой

Специалисты «Центра защиты леса Рязанской области» начали феромонные наблюдения за опасным вредителем наших лесов — совкой сосновой. Об этом сообщается в группе центра ВКонтакте.

Наблюдения помогут определить численность вредных организмов. Для отлова бабочек сосновой совки ловушки вывешиваются уже в апреле месяце. Первичные очаги вспышек сосновой совки возникали в чистых насаждениях сосны жерднякового и среднего возраста, с высокой полнотой, особенно искусственного происхождения, расположенных на повышенных частях рельефа и относящихся к типу боров-беломошников или их комплексам с борами-зеленомошниками. Именно такие участки были подобраны в Солотчинском лесничестве Рязанской области для вывешивания ловушек, в которых размещены диспенсеры, пропитанные привлекающим веществом — феромоном.

«Сосновая совка может давать вспышки массового размножения на больших площадях. Кормовая порода вредителя — сосна обыкновенная. Гусеницы сосновой совки съедают хвою на майских побегах текущего года, что приводит к усыханию насаждения», — поясняет лесопатолог Нечин.

По установленному графику ловушки будут проверяться и проводиться учет насекомых, попавших на «приманку».

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Результаты феромонного надзора используют для оценки лесопатологической ситуации в лесу и для прогноза возможности нарастания численности вредного организма.