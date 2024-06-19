На задувшего свечи в московском храме таджика завели уголовное дело

В Москве возбуждено уголовное дело о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 20-летнего гражданина Таджикистана. Его обвиняют по статье 148 УК РФ, пункт «б» части 4 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий).

По данным следствия, днём 18 июня подозреваемый потушил свечи в помещении церкви. Затем он применил насилие в отношении прихожанки храма.

Силовики задержали подозреваемого, проводят необходимые следственные действия.

Сегодня следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании для подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.