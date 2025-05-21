Онлайн-кинотеатр Wink.ru объявил дату премьеры нового триллера «Фишер. Затмение» (18+). Второй сезон популярного проекта станет доступен эксклюзивно на платформе 29 мая 2025 года. Главные роли исполнили Иван Янковский, Ирина Старшенбаум и Александр Яценко.

Производством восьмисерийного продолжения занималась кинокомпания «Студия 812» по заказу «НМГ Студии». Сценарий написан Сергеем Кальварским и Натальей Капустиной — авторами первого сезона. Режиссёром выступил Александр Цой. Также представлены официальный трейлер и постер проекта.

Новый сезон продолжает историю, основанную на реальных событиях. Главные герои — следователь Евгений Боков и его напарник Валерий Козырев — снова сталкиваются с загадочным и опасным противником. По словам создателей, «Фишер. Затмение» — не просто история о маньяке. В центре внимания — темы долга, предательства, любви и внутренней трансформации человека.

«Это не кино про маньяка. Это история о том, что происходит с людьми, когда рядом зло. Прощение — вот о чём мы хотели поговорить», — отметил Сергей Кальварский, продюсер сериала и генеральный продюсер «Студии 812».

Режиссёр Александр Цой считает участие в проекте возможностью расширить профессиональные границы.

«Работа над вторым сезоном стала для меня настоящим вызовом, — отмечает Александр. — Было важно сохранить атмосферу, но при этом привнести что-то новое — в визуальный стиль, в ритм повествования. Думаю, зрителей ждёт крепкая драматургия и мощная актёрская игра».

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Иван Янковский, исполнивший роль следователя Бокова, подчеркнул, что его герой во втором сезоне заметно изменится. Боков станет жёстче, избавится от акцента, сменит имидж и внутренне повзрослеет.

«Я чувствовал ответственность — зрители полюбили первый сезон, а значит, ожидания были высокими. Мы старались углубить историю, не повторяться, сделать всё честно и по-настоящему», — рассказал актёр.

Первый сезон «Фишера» (18+) получил признание как у зрителей, так и у критиков. Сериал был удостоен двух премий «Золотой орёл» — за лучший онлайн-сериал и лучшую мужскую роль (Иван Янковский).

Проект входит в линейку Wink Originals наряду с такими хитами, как «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Чистые» и «Ландыши. Такая нежная любовь».