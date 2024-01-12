Пятница, 12 января, 2024
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На выставке «Россия» Павел Малков подписал ряд важных соглашений

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Фото: правительство Рязанской области
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В рамках Дня Рязанской области на Международной выставке-форуме «Россия» губернатор Павел Малков подписал соглашения, направленные на развитие региона.

Так, Рязанская область будет сотрудничать в сфере информационного взаимодействия с АО «Российский экспортный центр». Благодаря ему рязанские компании в режиме одного окна смогут воспользоваться услугами Российского экспортного центра и региональными механизмами поддержки. 

Также АНО «Агентство развития бизнеса Рязанской области» и АО «Российский экспортный центр» подписали договор об информационном взаимодействии. Синхронизация информационных систем обеспечит рязанским экспортерам полный доступ к нужным сервисам и услугам, как на федеральном, так и региональном уровнях.

Еще одно соглашение подписано между правительством Рязанской области и Всероссийской федерацией самбо. Оно предполагает модернизацию инфраструктуры, повышение профессионального уровня тренеров и судей, проведение соревнований и мероприятий, пропагандирующих спорт и здоровый образ жизни, реализацию совместных проектов.

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