На выставке «Россия» Павел Малков подписал ряд важных соглашений

В рамках Дня Рязанской области на Международной выставке-форуме «Россия» губернатор Павел Малков подписал соглашения, направленные на развитие региона.

Так, Рязанская область будет сотрудничать в сфере информационного взаимодействия с АО «Российский экспортный центр». Благодаря ему рязанские компании в режиме одного окна смогут воспользоваться услугами Российского экспортного центра и региональными механизмами поддержки.

Также АНО «Агентство развития бизнеса Рязанской области» и АО «Российский экспортный центр» подписали договор об информационном взаимодействии. Синхронизация информационных систем обеспечит рязанским экспортерам полный доступ к нужным сервисам и услугам, как на федеральном, так и региональном уровнях.

Еще одно соглашение подписано между правительством Рязанской области и Всероссийской федерацией самбо. Оно предполагает модернизацию инфраструктуры, повышение профессионального уровня тренеров и судей, проведение соревнований и мероприятий, пропагандирующих спорт и здоровый образ жизни, реализацию совместных проектов.