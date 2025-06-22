В Рязани прошла традиционная выставка «Пойдём домой», на которой животные обретают хозяев

После утомительного рабочего дня особенно сложно возвращаться в пустую квартиру, где никто не ждет. А зачем спешить, если никто не встретит? То ли дело домашние животные, которые любят и скучают, даже если хозяин пропал из поля зрения на несколько минут. Но к выбору питомца нужно подходить трепетно и рационально, ориентируясь не только на свои желания, но и на возможности. Да и где его можно найти? Листать объявления на «Авито»? Обращаться к заводчикам? Как нам кажется, в вопросе пристройства животных важна как эмоциональная близость, так и готовность человека к заботам, которые непременно скорректируют его жизнь с появлением питомца. И сколько же нужно просмотреть анкет, чтобы найти «того самого»? Как понять, что ты сможешь стать ответственным хозяином?
В рязанском лесопарке 21 июня прошла выставка-поиск дома «Пойдём домой». Акция проводится уже третий год подряд, и весьма успешно. Участие в выставке принимают приюты и волонтёры. В этот раз 14 животных обрели дом. Удалось пристроить шесть собак и восемь кошек.
Как проходит выставка: ведущие объявляют клички животных, которым ищут хозяев. Рассказывают их истории, раскрывают особенности характера и привычки. Волонтёры с собаками гуляют по парку и рассказывают потенциальным хозяевам о животных подробнее. Каждый желающий может подойти и познакомиться с любым из хвостатых участников выставки, погладить его и даже пообниматься, если животное допускает такое проявление коммуникации.
Помимо самой презентации есть и ярмарка, где продаются украшения и игрушки с животными.
Алла приходит не одна, а с дочерью. По очереди стоят у прилавка с игрушками. В конце выставки объявляют, сколько изделий отправились покупателям. И женщины всегда радуются, ведь участие в выставке — не просто торговля, а история добрых дел.
Истории у волонтёров разные, но все как один отмечают: начается всё с одного пристроенного найдёныша.
У выставки есть и постоянные посетители. Татьяна Никитина, например, узнала о мероприятии из Сети. Приходит сюда в третий раз, и, конечно, со своим питомцем.
Одной из тех, кого пристроили в ходе выставки, стала собака по кличке Лейла. Это годовалая и очень резвая дворняжка. Полная её история неизвестна. Но, видимо, ей повезло, и она не знает человеческой жестокости. Ведь всю выставку Лейла бегала от человека к человеку и подставляла то спинку, то животик. Отдавать сразу не хотели — нужна жилплощадь побольше, но удалось сойтись на передержке. А дальше будет видно. Вот так неожиданно корреспондент 7info стала хозяйкой прелестной и очаровательной собаки. Кличку решила изменить: новая жизнь — новое имя. Теперь Лесси не без труда, но привыкает к жизни вне питомника. Разумеется, были сомнения: «А правильно ли я поступаю? Это огромная ответственность, собаки — они же как дети», но, глядя в счастливые глаза, полные любви, даю ответ: да. Правильно.
Побывала на выставке и встретила Лесси корреспондент Кристина Касьянова
Вы можете читать наши материалы в соцсетях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!!! ВКонтакте, Telegram, Дзен, Одноклассники