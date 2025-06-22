В Рязани прошла традиционная выставка «Пойдём домой», на которой животные обретают хозяев

После утомительного рабочего дня особенно сложно возвращаться в пустую квартиру, где никто не ждет. А зачем спешить, если никто не встретит? То ли дело домашние животные, которые любят и скучают, даже если хозяин пропал из поля зрения на несколько минут. Но к выбору питомца нужно подходить трепетно и рационально, ориентируясь не только на свои желания, но и на возможности. Да и где его можно найти? Листать объявления на «Авито»? Обращаться к заводчикам? Как нам кажется, в вопросе пристройства животных важна как эмоциональная близость, так и готовность человека к заботам, которые непременно скорректируют его жизнь с появлением питомца. И сколько же нужно просмотреть анкет, чтобы найти «того самого»? Как понять, что ты сможешь стать ответственным хозяином?

В рязанском лесопарке 21 июня прошла выставка-поиск дома «Пойдём домой». Акция проводится уже третий год подряд, и весьма успешно. Участие в выставке принимают приюты и волонтёры. В этот раз 14 животных обрели дом. Удалось пристроить шесть собак и восемь кошек.

Как проходит выставка: ведущие объявляют клички животных, которым ищут хозяев. Рассказывают их истории, раскрывают особенности характера и привычки. Волонтёры с собаками гуляют по парку и рассказывают потенциальным хозяевам о животных подробнее. Каждый желающий может подойти и познакомиться с любым из хвостатых участников выставки, погладить его и даже пообниматься, если животное допускает такое проявление коммуникации.

Помимо самой презентации есть и ярмарка, где продаются украшения и игрушки с животными.

«Большая часть средств отправится на благотворительность и расходы на производство, — рассказала Алла Макаркина, — делаем одну-две игрушки в день. Всё зависит от изделия».

Алла приходит не одна, а с дочерью. По очереди стоят у прилавка с игрушками. В конце выставки объявляют, сколько изделий отправились покупателям. И женщины всегда радуются, ведь участие в выставке — не просто торговля, а история добрых дел.

«Сами забрать питомца не можем, дома уже есть два кота», — поделилась Алла.

Истории у волонтёров разные, но все как один отмечают: начается всё с одного пристроенного найдёныша.

«На соседнем участке ощенилась бродячая собака, лабрадор, и поначалу к деткам не подпускала. Я начала подкармливать её, а затем удалось ввести прикорм и малышам. За две недели получилось пристроить всех щенков», — рассказала свой путь Наталья Мананникова. С тех пор к ней регулярно обращаются соседи и знакомые с просьбой найти дом дворовым собакам и кошкам. А она только рада помочь и не боится трудностей.

У выставки есть и постоянные посетители. Татьяна Никитина, например, узнала о мероприятии из Сети. Приходит сюда в третий раз, и, конечно, со своим питомцем.

— Мне нравятся собаки, люди, которые ухаживают. Увидела пост, что нашли собаку в заброшенной деревне, приехала туда и сразу забрала. Можно сказать, влюбилась. Назвала Берри, сейчас ему восемь лет. Поначалу было тяжело: уже есть йорк двенадцати лет. Но ничего, Берри — золото, а не пёс. Они смогли подружиться. Берри не скандалит, не дерётся с другими собаками. Много и часто гуляем с ним вдвоём. Уходим гулять на час-два…

Одной из тех, кого пристроили в ходе выставки, стала собака по кличке Лейла. Это годовалая и очень резвая дворняжка. Полная её история неизвестна. Но, видимо, ей повезло, и она не знает человеческой жестокости. Ведь всю выставку Лейла бегала от человека к человеку и подставляла то спинку, то животик. Отдавать сразу не хотели — нужна жилплощадь побольше, но удалось сойтись на передержке. А дальше будет видно. Вот так неожиданно корреспондент 7info стала хозяйкой прелестной и очаровательной собаки. Кличку решила изменить: новая жизнь — новое имя. Теперь Лесси не без труда, но привыкает к жизни вне питомника. Разумеется, были сомнения: «А правильно ли я поступаю? Это огромная ответственность, собаки — они же как дети», но, глядя в счастливые глаза, полные любви, даю ответ: да. Правильно.

Побывала на выставке и встретила Лесси корреспондент Кристина Касьянова