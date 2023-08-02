На выплаты сотрудникам АПК и соцферы, проживающим в сельской местности, выделено 120 миллионов рублей

31 семья получит выплаты общей суммой 120 миллионов рублей.

Выплаты осуществляются в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», уточняет пресс-служба правительства Рязанской области. 27 семей сотрудников агропромышленных предприятий и 4 семьи работников социальной сферы получат деньги на приобретение готового жилья или строительство дома. Всего на эти цели государством направлено более 120 миллиона рублей. Отмечается, что деньги можно использовать в течение года на приобретение готового жилья или в течение двух лет на строительство.

Так, в районном поселке Александро-Невский уже обустраиваются площадки под строительство 70 домов, в селе Старое Березово Сасовского района – под 50 домов.

Сообщается, что всего в 2023 году на реализацию государственной программы в Рязанской области предусмотрен 1 миллиард рублей – почти вдвое больше, чем в прошлом году.