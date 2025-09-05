На выходных рязанцев приглашают на Форум древних городов и два фестиваля 

Близятся первые выходные осени! Чем не повод зажечь, подобно тому, как сезон зажигает тёплыми цветами деревья? 6 и 7 сентября готовят рязанцам не только хорошую погоду, но и множество грандиозных событий! Спешим сообщить, каких.

6 сентября, суббота

– Форум древних городов (0+), Лыбедский бульвар – ежегодное событие, напоминающее о благородстве и красоте наших национальных традиций, вновь соберёт всех самых ярких артистов, не забывая, разумеется, и о других активностях. Программа ожидается следующая:

Территория Лыбедского бульвара.

– 11:00-20:00 День многодетных семей Рязанской семейной губернии;

– 11:00-20:00

Зоны детской анимации

Спортивные площадки

Фотозоны

Фуд-корт

Маркет локальных брендов;

– 14:00-18:00 Мастер-классы;

– 14:00-20:00 Интерактивные и ремесленные площадки.

Главная сцена.

– 11:00-12:00 Выступление ансамбля народной песни «Рязаночка»;

– 12:00-13:00 Выступление Народного коллектива, ансамбля «Русская песня»;

– 13:00-14:00 Выступление уличного музыкального театра «4/В»;

– 14:00-15:00 Концертная программа «Память. Традиции. Будущее»;

– 15:00-16:00 Выступление Заслуженного коллектива народного творчества Белгородской области вокального ансамбля «Федораfolk»;

– 16:00-17:00 Выступление Народного ансамбля танца «Севастополь» Культурного комплекса «Корабел»;

– 17:00-18:00 Выступление DJ Marco Krasso;

– 18:00-19:00 Выступление Заслуженного государственного академического ансамбля песни и танца «Донбасс»;

– 19:00-20:00 Церемония единства;

Одним из главных событий Форума станет выступление Ларисы Долиной, которое запланировано на 20:00.

– «Голос Города | Рязань» (12+), Лесопарк – в свою очередь в Лесопарке с 14:00 до 22:00 пройдёт свой фестиваль! На нескольких сценах с множеством арт-зон состоится грандиозное музыкальное событие, как заверяют нас организаторы!

7 сентября, воскресенье

– Инклюзивный фестиваль «Дорогою добра» (0+), Сквер Надежды Чумаковой – в 12:00 сказочные персонажи Центральной библиотеки им. Есенина откроют для зрителей волшебный мир книг о добре. Цитаты великих классиков, подарки для самых любознательных, стихи и песни о любви и о родине – все это ждёт гостей фестиваля теплым воскресным днём.