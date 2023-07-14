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На выходных маленьких рязанцев ждет праздник в «М5 Молл»

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Фото: ТРЦ "М5 Молл"

В субботу, 15 июля, в ТРЦ «М5 Молл» пройдет праздник для детей.

Маленькие жители Рязани смогут познакомиться с одной из самых любимых игрушек: в гости на детскую субботу к ребятам придет мягкий и пушистый Гусь-обнимусь. Вместе с юными гостями «М5 Молл» любимец детворы будет танцевать и веселиться.

На мастер-классе в этот день запланировано приготовление самого летнего лакомства — сливочного мороженого. Завершится программа зрелищным крио-шоу.

Начало в 14:30 в зоне трех фонтанов (фудкорт), вход свободный. Возрастное ограничение 6 +.

На выходных маленьких рязанцев ждет праздник в «М5 Молл»
На выходных маленьких рязанцев ждет праздник в «М5 Молл»
На выходных маленьких рязанцев ждет праздник в «М5 Молл»
На выходных маленьких рязанцев ждет праздник в «М5 Молл»
На выходных маленьких рязанцев ждет праздник в «М5 Молл»

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