На выборах в Рязанскую облдуму уточняют списки кандидатов, утверждён текст бюллетеней

Дайджест новостей от Избирательной комиссии Рязанской области за неделю с 18 по 22 августа.
В Рязанской области стартовал проект «ИнформУИК»
В регионе реализуется проект «ИнформУИК» — адресное и персональное информирование граждан о выборах депутатов Рязанской областной Думы восьмого созыва.
18 августа в Ситуационном центре Губернатора Рязанской области прошёл «круглый стол» для представителей региональных СМИ.
Наблюдатель на выборах!
Наблюдателей на выборах могут назначить кандидаты, избирательные объединения и Общественная палата. Они следят за ходом голосования и подсчётом голосов, работая поочерёдно. Наблюдатели обеспечивают прозрачность выборов и защиту прав избирателей.
Доступная среда на выборах: информчас для избирателей
В Рязанской областной специальной библиотеке для слепых в рамках соглашения «Доступная среда на выборах», подписанного между Избирательной комиссией Рязанской области и библиотекой, прошёл информационный час «Для любознательных избирателей».
Продолжается обучение операторов комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ)
Ход обучения прокомментировал Павел Гурьев, отметив ключевые этапы подготовки.
20 августа состоялось заседание Избирательной комиссии Рязанской области № 163
На нём были внесены изменения в документы по бюллетеням, исключены отдельные кандидаты из списков партий и утверждён текст бюллетеней. Также скорректирован план мероприятий по правовой культуре, конкурс эссе для школьников и проведена ротация резервов УИК.
Герои Земли Рязанской
Михаил Иванович Венюков (1832–1901) — наш земляк, русский путешественник, военный географ, генерал-майор.
21 августа, в Доме молодежи Рязанской области прошло информационное мероприятие для молодых избирателей.
Заместитель председателя Избирательной комиссии Рязанской области Олеся Пронякина рассказала участникам о ходе избирательной кампании по выборам депутатов Рязанской областной Думы восьмого созыва
Дан старт сезону 2025/26 Всероссийского конкурса «Атмосфера»
Конкурс на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса – студенты, аспиранты и педагоги от 18 до 35 лет, представляющие индивидуальные или коллективные творческие и научные работы.
Важная информация для впервые голосующих