На выборах в Рязанскую облдуму уточняют списки кандидатов, утверждён текст бюллетеней

Дайджест новостей от Избирательной комиссии Рязанской области за неделю с 18 по 22 августа.

В Рязанской области стартовал проект «ИнформУИК»

В регионе реализуется проект «ИнформУИК» — адресное и персональное информирование граждан о выборах депутатов Рязанской областной Думы восьмого созыва.

https://t.me/ikro62/4106

18 августа в Ситуационном центре Губернатора Рязанской области прошёл «круглый стол» для представителей региональных СМИ.

https://t.me/ikro62/4113

Наблюдатель на выборах!

Наблюдателей на выборах могут назначить кандидаты, избирательные объединения и Общественная палата. Они следят за ходом голосования и подсчётом голосов, работая поочерёдно. Наблюдатели обеспечивают прозрачность выборов и защиту прав избирателей.

https://t.me/ikro62/4114

Доступная среда на выборах: информчас для избирателей

В Рязанской областной специальной библиотеке для слепых в рамках соглашения «Доступная среда на выборах», подписанного между Избирательной комиссией Рязанской области и библиотекой, прошёл информационный час «Для любознательных избирателей».

https://t.me/ikro62/4115

Продолжается обучение операторов комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ)

Ход обучения прокомментировал Павел Гурьев, отметив ключевые этапы подготовки.

https://t.me/ikro62/4117

20 августа состоялось заседание Избирательной комиссии Рязанской области № 163

На нём были внесены изменения в документы по бюллетеням, исключены отдельные кандидаты из списков партий и утверждён текст бюллетеней. Также скорректирован план мероприятий по правовой культуре, конкурс эссе для школьников и проведена ротация резервов УИК.

https://t.me/ikro62/4118

Герои Земли Рязанской

Михаил Иванович Венюков (1832–1901) — наш земляк, русский путешественник, военный географ, генерал-майор.

https://t.me/ikro62/4121

21 августа, в Доме молодежи Рязанской области прошло информационное мероприятие для молодых избирателей.

Заместитель председателя Избирательной комиссии Рязанской области Олеся Пронякина рассказала участникам о ходе избирательной кампании по выборам депутатов Рязанской областной Думы восьмого созыва

https://t.me/ikro62/4125

Дан старт сезону 2025/26 Всероссийского конкурса «Атмосфера»

Конкурс на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса – студенты, аспиранты и педагоги от 18 до 35 лет, представляющие индивидуальные или коллективные творческие и научные работы.

https://t.me/ikro62/4128

Важная информация для впервые голосующих

https://t.me/ikro62/4129