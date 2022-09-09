На выборах губернатора в рязанском СИЗО проголосовали 239 человек

— Проводим мониторинг избирательных участков (ИУ) совместно с моими общественными помощниками и сотрудниками отдела, обеспечивающего деятельность Уполномоченного, — написала Епихина.

— Посетили более 60 избирательных участков. В первый день голосования проходит и голосование на дому. Для маломобильных граждан во многих избирательных участках созданы условия для голосования. Значительно сокращено количество ИУ, расположенных на этажах выше первого. По информации председателей УИК, маломобильные граждане всё же предпочитают голосовать на дому.

Посетили СИЗО-1, в котором сегодня проголосовали 239 человек. Нарушений и жалоб нет.

На избирательных участках ждут молодых людей, впервые голосующих. Для них предусмотрены подарки. На всех участках работают общественные наблюдатели.

Напоминаю, что работает «Горячая линия» Уполномоченного по правам человека в Рязанской области по вопросам соблюдения избирательных прав граждан +7 (491-22) 5-36-55.