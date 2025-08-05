На время фестиваля «Небо России» введён особый режим движения маломерных судов по Оке

В Рязанской области из-за проведения фестиваля воздухоплавания «Небо России» с 8 по 10 августа вводится особый режим движения маломерных судов на реке Ока вблизи населённых пунктов Фатьяновка и Троица. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог.

В эти дни рекомендуется следующий график движения судов: 09:00–09:20, 12:00–12:20, 18:10–18:30.

Напомним, в Спасском районе находится площадка фестиваля, на которой пройдут зрелищные мероприятия для зрителей.

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