Вторник, 27 июня, 2023
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На вписке в Санкт-Петербурге мужчина изнасиловал 15-летнюю школьницу

7info

Полиция Московского района Санкт-Петербурга ищет мужчину, изнасиловавшего девочку-подростка, сообщает «Фонтанка».

О случившемся пострадавшая школьница рассказала в психологическом центре. По словам девочки, преступление совершено ночью 23 июня в доме на улице Краснопутиловской.

Вместе с подругами девушка пришла в гости, употребила слабоалкогольные напитки и уснула.

— Мужчина якобы воспользовался сном 15-летней и изнасиловал, — сообщает «Фонтанка».

Пострадавшая из благополучной семьи, на учёте не состоит. Об изнасиловании девушка не смогла рассказать родственникам, поэтому обратилась в психологический центр.

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