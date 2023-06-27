На вписке в Санкт-Петербурге мужчина изнасиловал 15-летнюю школьницу

Полиция Московского района Санкт-Петербурга ищет мужчину, изнасиловавшего девочку-подростка, сообщает «Фонтанка».
О случившемся пострадавшая школьница рассказала в психологическом центре. По словам девочки, преступление совершено ночью 23 июня в доме на улице Краснопутиловской.
Вместе с подругами девушка пришла в гости, употребила слабоалкогольные напитки и уснула.
Пострадавшая из благополучной семьи, на учёте не состоит. Об изнасиловании девушка не смогла рассказать родственникам, поэтому обратилась в психологический центр.