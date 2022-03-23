На восьми рязанских улицах два дня подряд будут отключать свет

В Рязани 24 и 25 марта на восьми улицах будут отключать электричество, сообщает пресс-служба мэрии.
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С 9:30 до 16:00 24 марта и с 9:30 до 15:00 25 марта свет отключат по адресам:
- ул. Коняева, д. 1, д. 2а, д. 3, д. 5, д. 7, д. 9, д. 13, д. 15, д. 17, д. 19, д. 21, д. 23, д. 25.
- ул. 1-й проезд Коняева, д. с 1 по 3, д. с 5 по 8, д. 8а, д. 9а, д. с 9 по 11.
- ул. 2-й проезд Коняева, д. с 1 по 3, д. 3а, д. 4 по 9, д. 9а, д. с 10 по 30, д. 32.
- ул. 3-й проезд Коняева, д. с 1 по 32.
- ул. 4-й проезд Коняева, д. с 1 по 27.
- ул. 5-й проезд Коняева, д. 2а, д. с 2 по 13, д. 15, д. 17, д. 19, д. 21, д. 23.
- ул. 1-й Центральный проезд.
- ул. 2-й Центральный проезд.
Причина отключения — работы на воздушной линии.