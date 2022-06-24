На вокзале Рязань-2 открылся новый павильон для прохода пассажиров

На вокзале Рязань-2 открылся новый пассажирский павильон, через который осуществляется проход к платформам, а также выход в город в сторону площади Димитрова.

Ранее пройти к поездам можно было только через вход, расположенный в здании вокзала. В павильоне установлены интроскоп и рентгенотелевизионное оборудование, позволяющие выявлять предметы либо вещества, которые запрещено перевозить. Чтобы пассажиры могли быстрее сориентироваться, на городской и вокзальных территориях имеются навигационные указатели. Новый павильон позволит распределить пассажиропоток и увеличить пропускную способность вокзала, что особенно актуально летом в период массовых пассажирских перевозок.

В настоящее время на Рязань-2 прибывает и отправляется 78 поездов пригородного сообщения и дальнего следования. Для удобства пассажиров к массовым летним пассажирским перевозкам железнодорожники обновили инфраструктуру на вокзале Рязань-2. Был проведен ремонт асфальтового покрытия, на платформах размещены новые погодные модули, урны, выполнена окраска ограждений и полос безопасности.

Кроме того, железнодорожники озеленили привокзальную территорию, высадив цветы и установив вазоны с можжевельником на входе.