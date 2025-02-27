На вокзале Рязань-1 прошло показное пожарно-тактическое учение

В Рязани на железнодорожном вокзале Рязань-1 27 февраля прошло показное пожарно-тактическое учение. Об этом сообщает МЧС по Рязанской области.

Условный пожар начался на чердачном помещении вокзала. Из здания были эвакуированы все люди, кроме трех человек, которых предстояло спасти.

Для ликвидации «пожара» применили коленчатый подъемник и автолестницу.

Спасатели воспользовались альпинистским снаряжением для эвакуации с чердака условно пострадавшего человека. Применили специальные носилки.

«Во время таких учений тренируется не только личный состав ведомства, но и администрация объекта, другие экстренные службы», — отметил начальник отдела организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Рязанской области Андрей Анисин. Реклама

В пожарно-тактическом учении участвовали 15 единиц техники и 60 человек.