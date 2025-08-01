На вокзалах Рязань-1 и Рязань-2 открылась выставка ко Дню железнодорожника

Ко Дню железнодорожника на вокзалах Рязань-1 и Рязань-2 открылась фотовыставка «Твои люди, дорога!», посвящённая представителям железнодорожных профессий.

Посетители и пассажиры могут ознакомиться с историями сотрудников, которые ежедневно обеспечивают безопасность и комфорт поездок по крупнейшей транспортной артерии страны — Московской железной дороге.

В экспозиции представлены портреты как молодых специалистов, так и опытных работников, чья профессиональная деятельность связана с Рязанской областью. Всех героев выставки объединяет одно — преданность своей профессии, любовь к железной дороге и верность традициям столичной магистрали.