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Четверг, 3 февраля, 2022

На водоёмах Рязанской области измерили толщину льда

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На водоёмах Рязанской области измерили толщину льда

Александр Ильин
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Сотрудники ГУ МЧС России по Рязанской области провели замеры толщины льда на водоёмах региона, сообщает пресс-служба ведомства.

Актуальные данные на 3 февраля 2022 года:

  • Озеро Старая Тишь – 30 см.
  • Озеро Долгое – 30 см.
  • Озеро Казарское – 30 см.
  • Река Солотчинская старица – 30 см.
  • Карьер Борки-1 – 30 см.
  • Карьер Борки-2 – 30 см.
  • Карьер Борки-3 – 30 см.
  • Затон Борковской р. Ока – 20 см.
  • Озеро Велье – 30 см.
  • Озеро Селянское – 30 см.
  • Озеро Маринка – 30 см.
  • Затон Дядьковский р. Ока – 30 см.
  • Озеро Прыщино – 30 см.
  • Пронское водохранилище р. Проня – 25 см.
  • Старица Перьинская р. Ока – 15-20 см.
  • Старица р. Ока Ибедрус – 15-20 см.
  • Старица Поповская р. Ока – 15-20 см.
  • Затон Пёт р. Ока – 15-20 см.
  • Затон Тащенский р. Ока – 15-20 см.
  • Затон Рубецкое р. Ока – 15-20 см.
  • Старица р.Ока – 15-20 см.
  • Затон Ситниковский р. Ока – 15-20 см.
  • Река Ока (г. Касимов) – 15-20 см.
  • Озеро Белое – 25 см.
  • Река Пра (г. Спас-Клепики) – 20 см.
  • Озеро Великое – 25 см.
  • Озеро Лебидиное – 26 см.
  • Река Цна (с. Ямбирино) – 19-23 см.
  • Река Цна (с. Конобеево) – 18-21 см.
  • озеро Сельное – 27 см.
  • озеро Развань – 27 см.
  • озеро Петровическое – 27 см.
  • озеро Лакаш – 27 см.
  • старица Киструсская р. Ока – 18 см.
  • озеро Долгое – 27 см.
  • затон Спасский р. Ока – 27 см.
  • озеро Большое – 27 см.
  • озеро Глубокое – 27 см.
  • озеро Уродовское – 27 см.
  • озеро Лужное – 27 см.
  • озеро Студенец – 27 см.
  • озеро Боброво – 27 см.
  • затон Чернышиха р. Ока – 25 см.
  • затон Дубровский р. Ока – 26 см.
  • старица Ниверха р. Ока – 20-26 см.
  • старица р.Ока затон Ключ – 20-23 см.
  • река Пара (п. Красный холм) – 20 см.
  • затон Курово р. Ока – 22-26 см.

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