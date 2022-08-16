Татьяна Проводина

На водителя рязанского автобуса, под колёсами которого погибла женщина, завели уголовное дело

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Наезд на 51-летнюю женщину произошёл днём 6 августа.

За рулём рейсового автобуса LIAZ находился 51-летний мужчина. На остановке «Пивзавод» на Михайловском шоссе осуществлялась посадка и высадка пассажиров. Женщина подошла к правой боковой части автобуса и начала садиться в салон.

Как установила проверка, водитель начал движение, не закрыв двери автобуса и не убедившись в безопасности перевозки пассажиров.

Женщина выпала через открытую дверь, и автобус наехал на неё задним правым колесом. От полученных тяжёлых травм женщина позже скончалась в больнице.

Уголовное дело на водителя автобуса возбуждено по части 3-ей статьи 264 УК РФ. Расследование уголовного дела продолжается.

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