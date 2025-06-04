На Викторию Боню составили протокол о пропаганде наркотиков

На блогера Викторию Боню составили протокол об административном правонарушении по статье о пропаганде наркотиков. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя мирового судебного участка №184, куда поступили материалы дела.

Подробности дела не сообщаются. Известно, что протокол на Боню завели по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств с использованием сети Интернет).