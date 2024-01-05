Пятница, 5 января, 2024
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На видео попал момент удара ВСУ по двору жилого дома в Белгороде

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В распоряжении телеканала «Звезда» оказалось видео падения снаряда, выпущенного ВСУ, во дворе жилого дома в Белгороде.

На кадрах можно увидеть, как боеприпас столкнулся с землей, что привело к взрыву. От ударной волны пострадали припаркованные автомобили.

Очевидцы услышали сигнализацию машин и жали на улицу. Одна из них рассказала, что увидела рядом со своим авто воронку.

В конце декабря украинская армия усилила атаки на Белгород. В результате обстрела города со стороны ВСУ, который произошел 30 декабря, погибли 25 человек, в том числе пять детей.

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