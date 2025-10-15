Среда, 15 октября, 2025
Общество

На входе в обновленный Гвардейский сквер установят пилон

Анастасия Мериакри

В соответствии с поручением губернатора Рязанской области Павла Малкова в Гвардейском сквере Рязани продолжаются работы по благоустройству, которые стали возможны благодаря программе поддержки местных инициатив.

Начавшиеся в августе работы уже значительно преобразили общественное пространство. Подрядчик выполнил санитарную очистку территории, установил шесть информационных стендов, включая два LED-экрана, новые скамейки и урны, а также ограждение вдоль ручья. Кроме того, были высажены деревья и обустроена площадка с мусорными контейнерами, огороженная панелями.

Сейчас завершается укладка тротуарной плитки, а вход в сквер украсит пилон с его названием. Вскоре состоится торжественное открытие обновленного Гвардейского сквера.

