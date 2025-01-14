На Урале жена отправила мужа за деньгами на СВО, а потом пристроила в приют для бездомных

Руководитель приюта «Дари добро» в Екатеринбурге Ольга Бахтина рассказала E1.RU о военном, которого жена отправила за деньгами на СВО, а после того, как он сломал ногу, пристроила в приют для бездомных.
По ее словам, пара живет в одном из небольших городов Челябинской области. Мужчина заключил контракт, приехал в часть в Екатеринбург. Как утверждает супруга, по пути туда он «по пьяни» сломал ногу.
Женщина ответила, что у нее маленький ребенок. Вскоре после этого глава приюта позвонила ее мужу, который уточнил, что был трезв и случайно поскользнулся.
Выяснилось, что пара оформила брак перед самой отправкой в зону СВО. Также перед отъездом мужчина переписал на жену и сына свой дом и оставил свою банковскую карточку.
В итоге мужчина два дня прожил в приюте, после чего ему помогли вернуться в родной город. Там жена отдала ему ключи от его дома.