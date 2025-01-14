На Урале жена отправила мужа за деньгами на СВО, а потом пристроила в приют для бездомных

Руководитель приюта «Дари добро» в Екатеринбурге Ольга Бахтина рассказала E1.RU о военном, которого жена отправила за деньгами на СВО, а после того, как он сломал ногу, пристроила в приют для бездомных.

По ее словам, пара живет в одном из небольших городов Челябинской области. Мужчина заключил контракт, приехал в часть в Екатеринбург. Как утверждает супруга, по пути туда он «по пьяни» сломал ногу.

«Говорю: а почему ваш муж должен жить в приюте для бездомных, почему вы домой его не можете забрать, пока он лечится?» — спросила у нее Бахтина.

Женщина ответила, что у нее маленький ребенок. Вскоре после этого глава приюта позвонила ее мужу, который уточнил, что был трезв и случайно поскользнулся.

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Выяснилось, что пара оформила брак перед самой отправкой в зону СВО. Также перед отъездом мужчина переписал на жену и сына свой дом и оставил свою банковскую карточку.

«Но тут случилась оказия, жена, ждавшая денежных потоков, в гневе показала себя. А у мужика ни дома, ни карты», — отметила Бахтина.

В итоге мужчина два дня прожил в приюте, после чего ему помогли вернуться в родной город. Там жена отдала ему ключи от его дома.