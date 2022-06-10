На Урале воспитательница детсада разбила нос пятилетнему ребенку

Проводится проверка по факту избиения пятилетнего ребенка в детском саду № 65 в Полевском, пишет E1.RU.

Инцидент произошел 2 июня. По предварительной версии, воспитательница разбила малолетнему воспитаннику нос. Мама узнала о произошедшем, когда ребенка забирала из садика.

«Воспитательница из-за непослушания ударила по лицу воспитанника детского сада, что привело к кровотечению из носа», — пояснили в прокуратуре.

Ведомство даст правовую оценку соблюдения в детском саду условий охраны жизни и здоровья малышей.