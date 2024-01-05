Пятница, 5 января, 2024
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На Урале умер подросток, надышавшись газом из зажигалки

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В Березовском Свердловской области погиб 16-летний подросток, который надышался газом из зажигалки, пишет E1.RU со ссылкой на прокуратуру.

Инцидент произошел вечером 4 января. По предварительной версии, парень проводил время в гостях у девушки. Пара пила энергетики и вдыхала пары газа. Вскоре парень почувствовал себя плохо и потерял сознание.

На место случившегося прибыли медики, которые констатировали смерть подростка. Он воспитывался в полной семье и обучался на первом курсе техникума.

По факту происшествия проводится проверка.

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