На Урале умер подросток, надышавшись газом из зажигалки

В Березовском Свердловской области погиб 16-летний подросток, который надышался газом из зажигалки, пишет E1.RU со ссылкой на прокуратуру.

Инцидент произошел вечером 4 января. По предварительной версии, парень проводил время в гостях у девушки. Пара пила энергетики и вдыхала пары газа. Вскоре парень почувствовал себя плохо и потерял сознание.

На место случившегося прибыли медики, которые констатировали смерть подростка. Он воспитывался в полной семье и обучался на первом курсе техникума.

По факту происшествия проводится проверка.