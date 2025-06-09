На Урале у бойца СВО украли деньги, полученные за ранение

В Свердловской области у мобилизованного участника спецоперации украли деньги, полученные за ранение, пишет E1.RU.
На счету военного было три миллиона рублей, вскоре более половины вклада исчезло. По его словам, неизвестный перевел деньги на семь виртуальных карт, их обналичили в в разных городах.
В итоге боец обратился в областной суд, чтобы вернуть миллион семьсот тысяч рублей.
Также он затребовал проценты за пользование чужими деньгами, штраф и компенсацию морального ущерба.
Банк утверждал, что военный сам снял деньги со вклада, однако суд встал его сторону. Ему вернуть 2,8 миллиона рублей.
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