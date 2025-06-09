На Урале у бойца СВО украли деньги, полученные за ранение

В Свердловской области у мобилизованного участника спецоперации украли деньги, полученные за ранение, пишет E1.RU .

На счету военного было три миллиона рублей, вскоре более половины вклада исчезло. По его словам, неизвестный перевел деньги на семь виртуальных карт, их обналичили в в разных городах.

В итоге боец обратился в областной суд, чтобы вернуть миллион семьсот тысяч рублей.

«Истец просил взыскать с кредитного учреждения похищенную со счета денежную сумму», — отметили в инстанции.

Также он затребовал проценты за пользование чужими деньгами, штраф и компенсацию морального ущерба.

Банк утверждал, что военный сам снял деньги со вклада, однако суд встал его сторону. Ему вернуть 2,8 миллиона рублей.