Понедельник, 16 октября, 2023
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На Урале посетителя кафе избили и изнасиловали шваброй

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В Новоуральске посетителя ресторана «Ромашка» избили и изнасиловали шваброй, пишет портал E1.RU.

Инцидент произошел 7 октября на летней веранде заведения. Очевидцы рассказали, что в нападении приняли участие директор кафе Иван Бугаенко, его брат и охрана. На опубликованных изданием кадрах видно, как мужчина лежит с разбитым лицом в крови.

Бугаенко подтвердил, что участвовал в конфликте и пояснил, что потерпевший пришел на поминки двух человек, которых он убил, и угрожал расправой родственнику одного из своих жертв.

«Это была ответная реакция», — сообщил Бугаенко.

Следственный комитет и полиция проводят проверку.

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