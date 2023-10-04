В Каменске-Уральском суд вынес приговор 44-летнему маньяку Михаилу Незнамову, которого признали виновным в пяти убийствах, пишет E1.RU.

Злоумышленника удалось задержать только в начале этого года, хотя он орудовал в 2000-х. Он нападал на потерпевших в безлюдных местах.

«Одной из потерпевших на момент преступления было 17 лет, самой старшей — 29 лет», – отметили в прокуратуре.

Маньяк насиловал жертв и душил их колготками и собачьим поводком. Недавно биоматериал нашли на бюстгальтере одной из жертв, что и помогло обнаружить ДНК Незнамова.

Ближайшие 17 лет преступник проведет в колонии строгого режима. Его уже привлекали к уголовной ответственности, в том числе за кражу и грабеж.