На Урале подростки жестоко избили девочку в детском лагере

В детском лагере «Уральские зори» в Челябинской области подростки жестоко избили девочку, пишет КП, публикуя видеозапись с места событий.

Жительница Магнитогорска рассказала, что ролик начали распространять в чатах учреждения.

«Мой ребенок отдыхал в «Уральских зорях», и все бы ничего, все понравилось, но вчера он поделился со мной вот таким видео», – пояснила женщина.

На кадрах видно, как злоумышленники бьют девочку ногами и таскают ее за волосы прямо в жилом корпусе. Все это сопровождается смехом и предложениями «нарисовать член на лбу».

В администрации детского лагеря рассказали, что установили участников конфликта, взяли объяснительные с воспитателя и вожатых и передали материалы в правоохранительные органы. В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сообщили, что полицейские уже изучили видео.