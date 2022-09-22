На Урале пенсионерка рассказала, как узнала о собственной смерти

В Первоуральске 75-летняя пенсионерка Алевтина Фролова попала в списки умерших, будучи живой, пишет E1.RU.

Выяснилось, что загс официально «похоронил» ее по ошибке вместо своей полной тезки, которая скончалась в Нижнем Тагиле. Сама женщина пояснила, что в это же самое время тоже попала в больницу. По ее словам, она перестала получать пенсию и живет за счет родственников.

«Когда я приехала в загс, мне выдали справку о моей смерти, и самое главное – рассказали, что эта женщина с моей фамилией умерла 2 июля, а у меня в этот день был инфаркт женщина», – рассказала Алевтина Фролова.

Пенсионерка призналась, что почувствовала страх и негодование. Оказалось, что данные пенсионерок перепутали в отделе полиции и предоставили в загс. Теперь пострадавшую может «вернуть к жизни» только суд.