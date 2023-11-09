Четверг, 9 ноября, 2023
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На Урале отец изнасиловал юную дочь, приехавшую к нему на каникулы

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Полицейские задержали жителя поселка Кедровка под Екатеринбургом, которого подозревают в изнасиловании дочери, сообщил телеграм-канал SHOT.

По данным издания, 14-летняя девочка, которая живет с мамой в Челябинской области, приехала на летние каникулы в гости к отцу.

«В одну из ночей батя-извращенец пробрался в комнату к девочке и надругался над ней», – говорится в публикации.

Потерпевшая долгое время не говорила о случившемся матери из-за чувства стыда. Однако она не выдержала и рассказала о пережитом. При этом подозреваемый отказался давать показания. Ранее его судили за наркотики и побои. Возбуждено уголовное дело.

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