Понедельник, 8 января, 2024
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На Урале мужчины избили женщину, которая пожаловалась на кучу снега

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В Североуральске двое мужчин избили женщину после жалобы на некачественную уборку снега, пишет E1.RU.

Речь идет о Татьяне Черной, которая опубликовала фото сугроба, появившегося перед ее домом после того, как по улице проехала снегоуборочная техника. Накануне она воткнула в него таблички с обращением к главе города и местным коммунальщикам.

Вскоре с женщиной связались чиновники, после этого огромный сугроб вывезли. Однако затем к ней приехали двое мужчин и напали на хозяйку дома. Она утверждает, что злоумышленники – директор компании «СибирьЭкоСтрой» Нажмудин Зекераев и его сын. Эта информация проверяется.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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