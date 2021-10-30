На Урале мужчина с помощью порно доказал, что не насиловал 16-летнюю

Накануне в Серове из СИЗО отпустили 23-летнего уроженца Киргизии, которого ранее подозревали в изнасиловании 16-летней бывшей девушки, пишет портал Е1.

Как стало известно, молодой человек показал следователям видеозапись, которую он сделал во время интимной близости с подростком. Так, ему удалось доказать, что секс был по обоюдному согласию.

Однако обвинения в изнасиловании с парня пока не сняли, теперь же его могут наказать за изготовления порнографических материалов с несовершеннолетней.

Также его обвиняют в нарушении неприкосновенности частной жизни.