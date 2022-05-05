На Урале муж застрелил жену на глазах у годовалого ребенка

В селе Малая Лая в Нижнем Тагиле были найдены мертвыми 52-летний мужчина и его 40-летняя гражданская жена, пишет КП.

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Инцидент произошел утром 3 мая в доме на улице Молодежной. Родственники погибшего считают, что он мог убить сожительницу и свести счеты с жизнью. Рядом с ним лежал укороченный карабин «Сайга» со спиленным номером. У женщины было пулевое ранение в голову.

По предварительной версии, трагедия произошла на глазах у их годовалого ребенка. Сын погибшего уточнил, что сожительница шантажировала мужчину и угрожала, что «заберет все у него».

«Мы думаем, что они оба были пьяными. Он, наверное, был неадекватен», – рассказал сын погибшего.

Хозяин дома был дважды судим за кражу и истязание, а его возлюбленная привлекалась к ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух человек».