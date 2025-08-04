На Урале мигрант зарезал военнослужащую, перепутав ее с женой

Магомедрасул Алидаров, которого обвиняют в убийстве 43-летней Ирины Артамоновой в Нижнем Туре, мог перепутать ее со своей супругой, рассказала « КП » дочь покойной.

Трагедия произошла в пятницу, 1 августа, когда женщина гуляла с мужем.

«Мама и отчим пошли в магазин. По дороге мимо них на велосипеде проезжал мужчина. Он был под веществами и спутал мою маму со своей сожительницей — ее тоже зовут Ирина», — отметила девушка.

По ее словам, мама уточнила у незнакомца, точно ли он обращается к той Ирине, но он продолжал оскорблять ее. Злоумышленник ударил жертву ножом в грудь, а ее супруга — в плечо. Женщина умерла у него на руках. Покойная имела звание старшего сержанта и работала в воинской части в закрытом городе Лесной.

Мигранта отправили в СИЗО. Его будут судить по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство». По словам местных жителей, в убийце они узнали мужа популярной блогерши Ирины Костылевой.