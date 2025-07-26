На Урале мать участника СВО заставили выплатить кредит, который она не брала

Пенсионерку из Нижних Серег заставили выплатить кредит, который, как утверждает она, она не брала, пишет E1.RU.

По словам 74-летней женщины, в начале прошлого года она обнаружила, что на ее имя оформили заем в 107 тысяч рублей. При этом возникла задолженность.

«Меня шантажировали и днем, и ночью. Звонили и требовали вернуть деньги», — отметила пенсионерка.

Из-за сильных переживаний у нее случился гипертонический криз. При этом позднее она нашла в телефоне СМС с предупреждением о подозрительной операции, но сразу его она не заметила. В банке пояснили, что аннулировать заем нет возможности.

Ее сын восстанавливается после ранения, которое получил на СВО. Он помог матери погасить кредит.

Теперь женщина хочет вернуть деньги и отдать их сыну. Возбуждено дело по статье «Мошенничество».