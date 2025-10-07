На Урале два педофила изнасиловали 15-летнюю школьницу и скрылись перед приговором

В Свердловской области объявили в розыск двух мужчин, Александра Шаньгина и Александра Быкова, которых признали виновными в сексуальном насилии над 15-летней школьницей, пишет E1.RU .

По версии следствия, мужчины надругались над девочкой в Алапаевске, зная, что ей не исполнилось 16 лет.

«Во время расследования и судебных заседаний — находились на свободе. Так как они скрылись, суд вынес постановление об объявлении мужчин в розыск», — говорится в публикации.

Накануне суд приговорил Шаньгина к 11 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, а Быкова — к десяти.

Супруга последнего сообщила, что не знает, где находится ее муж. Пара находится в процессе развода, но, по словам женщины, это не связано с уголовным делом. Она также заявила, что не верит в виновность супруга.