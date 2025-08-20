На Урале девушка зарезала двух мужчин за неверность

Жительница Артемовского Свердловской области Алена Гуляева избила и порезала ножом двух мужчин за неверность, недавно ей вынесли приговор, пишет E1.RU .

Причиной преступлений была ревность и вспыльчивый характер женщины. Так, в 2023 году она воткнула нож в живот возлюбленному на глазах у их маленького сына. Конфликт начался из-за незначительной ссоры. При этом девушка обработала рану потерпевшему и вызвала скорую.

Тогда суд ограничился условным сроком, поскольку у пары был ребенок, также стороны примирились. При этом муж передумал жить с женщиной.

В апреле этого года злоумышленница воткнула нож в бедро нового возлюбленного. Когда он спал, она проверила телефон и обнаружила переписку с другой женщиной. Пострадавший, до этого давшей ей пощечину, потерял сознание.

В суде Алена признала вину , за тяжкий вред здоровью ее приговорили к трем годам колонии.