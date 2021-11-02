На Урале девушка пожаловалась на изнасилование, но ее приняли за проститутку

Следователи проводят проверку по факту заявления девушки в Екатеринбурге, которая, как утверждается, пожаловалась в полицию на изнасилование, но получила отказ, пишут РИА Новости.

По предварительным данным, в ответ от правоохранителей студентка «услышала, что она проститутка». При этом в УМВД по Екатеринбургу заявили, что в приеме заявления полиция не отказывала.

Россиянка рассказала в социальных сетях, что ее изнасиловал в парке незнакомец. По ее словам, позже злоумышленник отвез ее в хостел, где продолжил насилие. Девушке удалось убежать, когда мужчина уснул.

В управлении МВД по Екатеринбургу предупредили ее об ответственности за заведомо ложный донос. При этом ее заявление приняли.