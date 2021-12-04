На Урале бывший полицейский-маньяк может выйти на свободу досрочно

Тагилстроевский суд заменил бывшему сотруднику ДПС Артуру Косицыну часть наказания на принудительные работы, пишет E1.ru. Областная прокуратура сейчас оспаривает это решение.

Известно, что экс-полицейский надругался над 27 девушками и сейчас сидит в Нижнетагильской ИК-13. Он выбирал молодых и хрупких девушек, которые не могли ему оказать сопротивления. Нескольких жертв он заразил венерическими заболеваниями.

«Косицын действовал по одному сценарию — нападал на женщин в подъездах и лифтах. Выследив жертву, преступник тыкал ей в спину чем-нибудь острым, пугал, а потом всячески измывался», – пояснил следователь.

Психологическая экспертиза показала, что Косицын страдает смешанным расстройством личности и сексуального предпочтения.

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Выяснилось, что мужчине не помешало устроиться в милицию Московской области тот факт, что в 16 лет он на молодую женщину с ребенком и попытался изнасиловать ее. Ему дали год условно и поставили на учет в психоневрологический диспансер.

В ходе расследования высказывались предположения, что Косицына устроили милиционером по блату. В итоге его приговорили к 13 годам и 10 месяцам лишения свободы. Он подал ходатайство о замене 1 года 18 дней лишения свободы на более мягкий вид наказания.