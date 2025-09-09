На Урале бывшая девушка присвоила деньги бойца, пропавшего на СВО

В Свердловской области сестра участника спецоперации обратилась в полицию, чтобы вернуть деньги, присвоенные его экс-возлюбленной, пишет E1.RU.

Боец пропал без вести 17 августа. По мнению родственницы, выплаты за участие в боевых действиях сняла с его счета бывшая девушка. Речь идет о более чем двух миллионах рублей.

Как пишет издание, женщина не скрывает, что деньги находятся у нее, но возвращать их не планирует.

«Эти деньги, считает женщина, — заслуженная компенсация за три года совместной жизни, которые сложно назвать счастливыми», — говорится в публикации.

По словам родных военного, она восстановила его сим-карту и оставила себе, затем открыла счет в банке, куда перевели выплату за заключение контракта и зарплату. Наконец, женщина перевела деньги на свой счет. При этом у нее нет доказательств, что боец дал ей право распоряжаться средствами.