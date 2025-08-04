На Урале арестовали убийцу военнослужащей Ирины Артамоновой

В Нижней Туре арестовали Магомедрасула Алидарова, которого обвиняют в убийстве военнослужащей Ирины Артамоновой, пишет E1.RU со ссылкой на свердловский областной суд.

Трагедия произошла утром 1 августа. По предварительной версии, 44-летняя женщина вышла на прогулку с мужем. Мимо пары проехал на самокате Алидаров. Он был пьян и позволил себе оскорбительные высказывания в адрес Артамоновой.

В разгар конфликта злоумышленник достал нож и ударил им оппонентов. Женщина умерла на месте от ранения в грудь. Ее супруг остался жив, получив удар в плечо.

«Мама у меня была очень позитивная и веселая. Работала она в воинской части, старший сержант по званию. А по образованию — повар и бухгалтер», — рассказала дочь Ирины.

Злоумышленника заключили под стражу по 30 сентября.