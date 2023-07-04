Под домашний арест отправили боксера Николая Смирнова, которого обвиняют в избиении бойца ЧВК «Вагнер в Артемовском, пишет E1.RU.

Инцидент произошел 15 июня. По предварительной версии, Александр Кожевин, вернувшийся из зоны спецоперации, отдыхал в городском парке.

По словам очевидцев, вскоре у него произошел конфликт с боксером, который перерос в драку. В итоге пострадавший попал в больницу, его состояние оценивают как тяжелое.

«Из комы он так и не вышел. После пробного отключения от аппарата ИВЛ был подключен обратно — самостоятельно дышать совсем не может», — пояснил знакомый бойца.

Мужчине сделали операцию на черепной коробке. Возбуждено уголовное дело.