Под домашний арест отправили боксера Николая Смирнова, которого обвиняют в избиении бойца ЧВК «Вагнер в Артемовском, пишет E1.RU.
Инцидент произошел 15 июня. По предварительной версии, Александр Кожевин, вернувшийся из зоны спецоперации, отдыхал в городском парке.
По словам очевидцев, вскоре у него произошел конфликт с боксером, который перерос в драку. В итоге пострадавший попал в больницу, его состояние оценивают как тяжелое.
Мужчине сделали операцию на черепной коробке. Возбуждено уголовное дело.